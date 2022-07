Grecia | vasto incendio a nord di Atene | le fiamme raggiungono anche le case Le immagini

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Centinaia di persone sono state evacuate questa mattina dai dintorni montuosi adidove da ieri divampano incendi. Quasi 500 vigili del fuoco e diversi mezzi tra veicoli, aerei e elicotteri sono entrati in azione per combattere leche sono arrivate a toccarele abitazioni. Minacciati in particolare i sobborghi di Penteli e Gerakas. L’è stato alimentatoda forti venti fino a 7 gradi della scala Beaufort (che comprende 13 gradi). Nelle ultime 24 ore, i vigili del fuoco greci hanno affrontato 39 focolai dinel Paese. La scorsa estate lae soprattutto l’isola di Eubea, vicino ad, è stata investita da temperature torride e violenti incendi boschivi, che hanno devastato 103.000 ...

Pubblicità

INimzo : @albertopiva_tv @davegiramondo @Ucrainarussia Non diciamo fesserie! La Russia finora ha conquistato un territorio v… -

ilmessaggero.it

...stato interrotto sulla linea direttissima AV Roma - Firenze e su quella lenta in seguito a un... Portogallo,e Francia (nella foto). Intanto l'ondata di calore non accenna a diminuire e la ...Unincendio ha interessato la zona del Carso nella mattinata di martedì. I Vigili del fuoco del ... Portogallo,e Francia (nella foto). Intanto l'ondata di calore non accenna a diminuire e ... Grecia, incendio alla periferia Nord di Atene: 12 feriti, centinaia gli sfollati Incendio alla periferia di Atene, ecco cosa sta accadendo in Grecia. È di almeno 12 feriti il bilancio di un vasto incendio divampato nella zona di Penteli, alla periferia ...In Italia preoccupano i roghi in Versilia e sul Carso. La sindaca di Monfalcone: «Troppo fumo, non uscite da casa». Per i pompieri di Londra ieri è stato il giorno peggiore dalla seconda guerra mondia ...