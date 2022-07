Demi Moore al Louvre col cane. E la Rete insorge: «È proibito» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Che pasticcio, Demi Moore! Sarà stato un attimo di distrazione. O forse una leggerezza. Fatto sta che l’attrice l’ha combinata grossa. Ha condiviso con i suoi follower la gioia di un tour all’interno del Louvre, il museo parigino, uno dei più famosi al mondo. Ma non era sola. Leggi su amica (Di mercoledì 20 luglio 2022) Che pasticcio,! Sarà stato un attimo di distrazione. O forse una leggerezza. Fatto sta che l’attrice l’ha combinata grossa. Ha condiviso con i suoi follower la gioia di un tour all’interno del, il museo parigino, uno dei più famosi al mondo. Ma non era sola.

Pubblicità

Salvato60291634 : @TatianaBriani Cioè, Demi Moore Salma Hayek e J. Lopez, son tre scaldabagni al confronto. Ma come fai a essere così… - davDad1977 : @tvdellosport @TorontoFC Federico assomiglia sempre più a demi moore in soldato jane - FNW_IT : Demi Moore disegna una linea di costumi da bagno - CharachRon : RT @Hispalense1981: Demi Moore in ‘Indecent Proposal’ (1994) - Hispalense1981 : Demi Moore in ‘Indecent Proposal’ (1994) -