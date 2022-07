Basciagoni a Palma di Maiorca coinvolgono i fan col primo esilarante sketch (VIDEO)

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 20 luglio 2022)atterrati adiper godersi il meritato relax: Alessandro e Sophie divertono i fan all’arrivo sull’isola, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello VIP e da quel momento non si sono ma più persi di vista. Dopo il reality i due ex gieffini sono andati a vivere insieme e oggi sono sempre più uniti e complici. La loro avventura all’interno del reality show ha lasciato il segno del cuore di tantissimi italiani. Quest’anno per entrambi è un anno molto speciale ricco di sorprese e novità. Alessandro e Sophie stanno lavorando su tantissimi progetti lasciando senza fiato milioni di italiani. Lo scorso 20 giugno i due ex gieffini hanno lanciato il lorobrand dal nome “ASBC”. Il brand di gioielli ha riscosso fin ...