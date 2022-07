Aggressioni in piazza Duomo, gip: 'Tre arrestati a processo' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono stati mandati a processo con rito immediato i tre giovani maggiorenni finiti in carcere nei mesi scorsi nell'inchiesta della squadra mobile di Milano, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono stati mandati acon rito immediato i tre giovani maggiorenni finiti in carcere nei mesi scorsi nell'inchiesta della squadra mobile di Milano, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e ...

Pubblicità

AnsaLombardia : Aggressioni in piazza Duomo, gip: 'Tre arrestati a processo'. Accolta la richiesta di rito immediato per imputati m… - discoradioIT : Sono stati mandati a processo con rito immediato i tre giovani maggiorenni finiti in carcere nei mesi scorsi nell'i… - alevale90 : @BeppeSala sono basito. La #Ferragni ha scritto la realtà! Lei vive in un altro mondo. Rapine scoppi aggressioni sp… - QuintoPotereV : ???????#Bari, aggressioni e degrado tra piazza Aldo Moro e parco Rossani: prima settimana di controlli ?? - AmeGaspa : La Cina non è estranea ad aggressioni. Lo ha fatto contro Seul dal 1950-1953 e Nuova Delhi nel 1962. Ha poi aggredi… -