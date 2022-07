“A settembre…” Boom! Non si sapeva ma Lorella Cuccarini se lo fa scappare | con lei ad Amici

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Si inizia a delineare la nuova stagione di, il talent show di Maria De Filippi. Dalle notizie che circolano pare che ci saranno una serie di cambiamenti, il primo dei quali riguarda Arisa. Tra i nuovi prof di22 ci sarebbe infatti Arisa. Dopo un anno di ‘esilio’, la cantante, come riferisce TvBlog, tornerà nel talent show di Canale Cinque. Arisa potrebbe prendere il posto di Anna Pettinelli, data per partente già da settimane. Di certo c’è che ci sarà Alessandra Celentano, che al settimanale Nuovo TV ha spiegato: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”. Per quanto riguarda il ballo, invece, tutto fino ad oggi è rimasto avvolto nel mistero. Anche se sulla storica insegnante Alessandra Celentano ci sono pochi dubbi circa la sua riconferma, discorso diverso si può fare su ...