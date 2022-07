20 luglio - A Martano (Lecce) presentazione del libro di Pierluigi Mele

Pubblicità

ServiziAlLavoro : A Martano venerdì 17 un incontro per 'Un ponte per il lavoro' - -

LeccePrima

Presentazioni Mercoledì 20, ore 20.30 Farmacia Letteraria Corte Grande(Le) Lunedì 8 agosto, ore 20.00 Polo Biblio Museale - Biblioteca Bernardini - ExtraConvitto LECCE ***** Mimmo è ...... Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie,, Nardò, Poggiardo, Tricase e ... Report offerte di lavoro 18 - 25- 2 Allegati Report offerte di lavoro 18 - 25- 2 ... A Martano concerto per pianoforte e poesia con Claudio Fabi e Marthia Carrozzo Centri per l’impiego della provincia di Lecce impegnati ad individuare i profili e a veicolare gli annunci: le richieste arrivano dai diversi settori. I numeri del consueto report Arpal ...MARTANO - Kurumuny in collaborazione con il comune di Martano, nell’ambito dell’estate martanese organizza domenica 17 luglio, ore 21, in piazza Caduti, concerto per pianoforte e poesia per la present ...