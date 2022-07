Usura | Giacomelli Codici | “Dalla Cgia la triste e preoccupante conferma dell’allarme nella Capitale”

(Di martedì 19 luglio 2022) È un quadro estremamente allarmante quello che arrivadi Mestre in merito alla situazione delle piccole e media imprese. Questo il giudizio dell’associazioneche, da anni impegnata in attività di contrasto all’e di assistenza ai soggetti in gravi difficoltà economiche, sottolinea il dato relativo alla): “I rincari hanno inferto un ulteriore, durissimo colpo ad un settore già fortemente provatopandemia” Come tiene infatti a ribadire il Segretario nazionale di, Ivano, “Delle 146mila pmi scivolate pericolosamente in uno stato di insolvenza oltre 12mila si trovano a Roma. Un primatoe ...

Pensiamo alla legge numero 3 del 2012, che non tutti conoscono. Anche di fronte a situazioni che appaiono disperate c'è ...