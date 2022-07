Un pedofilo è stato denunciato sul web con tanto di hashtag (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Col nome di fantasia "Carmine Smith", spacciandosi per insegnante, pubblicava sul web frequenti post vantandosi di compiere abusi sessuali su bambini, con atteggiamento sprezzante nei confronti della Polizia. Commenti che hanno suscitato forti critiche da parte di numerosi utenti, al punto da creare l'hashtag "#fermiamocarminesmith" e chiedere alla Polizia di bloccare gli account con questo nome. Alla fine delle indagini, la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bologna ha denunciato un forlivese del '99 per istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. L'indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore Giampiero Nascimbeni. Rinvenuti, oltre a quelli segnalati, ulteriori profili fake e account di posta elettronica utilizzati dall'indagato. Il giovane, impiegato in lavori stagionali nel settore del turismo balneare, ha ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Col nome di fantasia "Carmine Smith", spacciandosi per insegnante, pubblicava sul web frequenti post vantandosi di compiere abusi sessuali su bambini, con atteggiamento sprezzante nei confronti della Polizia. Commenti che hanno suscitato forti critiche da parte di numerosi utenti, al punto da creare l'"#fermiamocarminesmith" e chiedere alla Polizia di bloccare gli account con questo nome. Alla fine delle indagini, la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bologna haun forlivese del '99 per istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. L'indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore Giampiero Nascimbeni. Rinvenuti, oltre a quelli segnalati, ulteriori profili fake e account di posta elettronica utilizzati dall'indagato. Il giovane, impiegato in lavori stagionali nel settore del turismo balneare, ha ...

sulsitodisimone : Un pedofilo è stato denunciato sul web con tanto di hashtag - BerlusCamorra_ : IO ODIO L'IPOCRISIA! SON STATO MANAGER 15 ANNI, IN CRIMINALE #FININVEST! HO VISTO COI MIEI OCCHI LA DEPRAVATA LES-I… - BerlusCamorra_ : SON STATO 15 ANNI MANAGER IN CRIMINALE #FININVEST (PIENA DI € MASSO^MAFIOSI E DI SERVIZI SEGRETI NAZISTI IN SUE VAR… - walter_porcino : @lunae___basta_ @mad3_in_1taly Io sono stato attaccato da una donna perché ho detto è tornato il pedofilo lei ha co… - donvitorap : RT @DonRossiello: @LaPecoraNera8 Sempre buona gente cosi xche lei non ha fatto come altre schifose pedofile maestre 40 enni che vanno coi… -

Un pedofilo è stato denunciato sul web con tanto di hashtag AGI - Col nome di fantasia 'Carmine Smith', spacciandosi per insegnante , pubblicava sul web frequenti post vantandosi di compiere abusi sessuali su bambini , con atteggiamento sprezzante nei ... Brano politicamente scorretto Cioè, si racconta uno stupro, il testo è stato cambiato, ma di poco, con scarsi risultati. Verboten,... 'fatti mandare dalla mamma a prendere il latte', potrebbe essere la trappola di un pedofilo. Un pedofilo è stato denunciato sul web con tanto di hashtag AGI - Agenzia Italia Un pedofilo è stato denunciato sul web con tanto di hashtag Un forlivese di 23 anni si vantava sui social di abusi sessuali su bambini e prendeva in giro la polizia. Con #femiamocarminesmith è partita la campagna finita con la denuncia del finto insegnante ... Paura per il pedofilo di Garbatella che ha marchiato due bimbe: “Anche abusi sessuali” Proseguono le indagini per individuare il pedofilo che ha marchiato due compagne di classe di una scuola dell’infanzia a Garbatella ... AGI - Col nome di fantasia 'Carmine Smith', spacciandosi per insegnante , pubblicava sul web frequenti post vantandosi di compiere abusi sessuali su bambini , con atteggiamento sprezzante nei ...Cioè, si racconta uno stupro, il testo ècambiato, ma di poco, con scarsi risultati. Verboten,... 'fatti mandare dalla mamma a prendere il latte', potrebbe essere la trappola di unUn forlivese di 23 anni si vantava sui social di abusi sessuali su bambini e prendeva in giro la polizia. Con #femiamocarminesmith è partita la campagna finita con la denuncia del finto insegnante ...Proseguono le indagini per individuare il pedofilo che ha marchiato due compagne di classe di una scuola dell’infanzia a Garbatella ...