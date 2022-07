Sicilia, “Nave di Gela” del VI sec. a. C. esposta al pubblico (Di martedì 19 luglio 2022) “Ulisse in Sicilia. I luoghi del Mito” è il titolo della mostra organizzata dalla Regione Siciliana e presentata all’interno del Parco archeologico di Bosco Littorio a Gela. Un percorso espositivo, allestito dalla soprintendenza dei Beni culturali di Caltanissetta e visitabile dal 22 luglio al 10 ottobre, che racconta il passaggio dell'eroe greco in Sicilia. Opera centrale è la “Nave di Gela", databile tra il VI e il V secolo avanti Cristo, rinvenuta nei fondali antistanti la costa di Bulala della cittadina rivierasca, che per la prima volta viene parzialmente ricomposta ed esposta al pubblico in Sicilia, dopo la mostra di Forlì del 2020. "Questa mostra - sottolinea il presidente Musumeci - non è solo un importante evento culturale, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 luglio 2022) “Ulisse in. I luoghi del Mito” è il titolo della mostra organizzata dalla Regionena e presentata all’interno del Parco archeologico di Bosco Littorio a. Un percorso espositivo, allestito dalla soprintendenza dei Beni culturali di Caltanissetta e visitabile dal 22 luglio al 10 ottobre, che racconta il passaggio dell'eroe greco in. Opera centrale è la “di", databile tra il VI e il V secolo avanti Cristo, rinvenuta nei fondali antistanti la costa di Bulala della cittadina rivierasca, che per la prima volta viene parzialmente ricomposta edalin, dopo la mostra di Forlì del 2020. "Questa mostra - sottolinea il presidente Musumeci - non è solo un importante evento culturale, ...

