Sanità: 4 mln over 60 fragili, più al Sud e anziani a basso reddito (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 4milioni gli 'over 60' fragili in Italia, più di 1 su 5. Oltre 1 milione presenta fragilità severa, che aumenta fino a 5 volte il rischio di morte. Sono più colpiti gli anziani a basso reddito e chi vive al Sud. E 13 milioni di over 60 (3 su 4) sono affetti da 5 o più malattie croniche, che aumentano il rischio di disabilità. Questa la mappa della fragilità in Italia, la prima del genere, curata per Italia Longeva da Davide Vetrano, geriatra ed epidemiologo al Karolinska Institutet di Stoccolma, in collaborazione con la Società italiana di medicina generale (Simg). L'indagine è stata presentata oggi al ministero della Salute nel corso della settima edizione degli 'Stati generali dell'assistenza a lungo termine - ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 4milioni gli '60'in Italia, più di 1 su 5. Oltre 1 milione presentatà severa, che aumenta fino a 5 volte il rischio di morte. Sono più colpiti glie chi vive al Sud. E 13 milioni di60 (3 su 4) sono affetti da 5 o più malattie croniche, che aumentano il rischio di disabilità. Questa la mappa dellatà in Italia, la prima del genere, curata per Italia Longeva da Davide Vetrano, geriatra ed epidemiologo al Karolinska Institutet di Stoccolma, in collaborazione con la Società italiana di medicina generale (Simg). L'indagine è stata presentata oggi al ministero della Salute nel corso della settima edizione degli 'Stati generali dell'assistenza a lungo termine - ...

