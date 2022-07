Maxi incidente a Zanica con 6 feriti | coinvolti un camion | due furgoni e due auto

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 luglio 2022)martedì mattina, poco dopo le 8, lungo la tangenziale Sud in territorio di. A scontrarsi un, duee due, anche se la dinamica del sinistro è tutta da chiarire. Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno 5 i: nessuno in condizioni troppo gravi (i soccorsi sono in codice giallo e verde).

Sul posto sono intervenute l’medica e due ambulanze, i carabinieri per i rilievi di Legge e i vigili del fuoco per aiutare nei soccorsi e bonificare l’area. Le operazioni sono tutt’ora in corso.