Pubblicità

ParliamoDiNews : **Governo: Letta riunisce coordinamento politico Pd** #Europeidicalcio #Olimpiadi #GuerraRussiaUcraina #Covid… - TV7Benevento : **Governo: Letta riunisce coordinamento politico Pd** - - TheItalianTimes : ?? POCHE ORE ALLO SHOWDOWN Mattinata di incontri: #Draghi al #Quirinale, #Letta a #PalazzoChigi La #Lega riunisce i… - Radio1Rai : #crisidigoverno Il Pd veste i panni di mediatore in queste ore che precedono la decisione del premier. Stasera Lett… - direpuntoit : Draghi vede #Letta e poi sale al #Quirinale, #Berlusconi riunisce il #centrodestra di #governo. -

Agenzia askanews

Nessuna parola da, raccontano, sul colloquio con Draghi: il segretario si sarebbe limitato a ribadire la linea di pieno sostegno al premier, sottolineando gli appelli a restare che arrivano dal ...Ore 14.12 - Riunione Pd - Il segretario del Pd Enricoha riunito il coordinamento politico ... Ore 14.09 - Di Maiovertici Ipf - Il ministro Luigi Di Maio, a quanto si apprende, a breve ... Letta riunisce coordinamento: Pd con Draghi, premier resti Roma, 19 lug. (askanews) - Il Pd sostiene Mario Draghi e auspica che il premier raccolga gli appelli a restare fino a fine legislatura. E' questo ...In vista del passaggio in Parlamento di mercoledì per decidere il futuro del governo, Mario Draghi è salito al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier h ...