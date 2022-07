“Dov’è finito?”, fan in apprensione per LDA: il cantante arriva a far chiarezza (Di martedì 19 luglio 2022) LDA per un periodo è scomparso dai social ed ha fatto preoccupare i suoi tanti fan: “Dov’è finito?” eccolo che torna a dare spiegazioni Il cantante di Amici ha raccolto con sé un grande seguito e l’apprensione da parte di tanti che l’hanno visto sparire dai social da un momento all’altro. Finalmente il cantante è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 luglio 2022) LDA per un periodo è scomparso dai social ed ha fatto preoccupare i suoi tanti fan: “?” eccolo che torna a dare spiegazioni Ildi Amici ha raccolto con sé un grande seguito e l’da parte di tanti che l’hanno visto sparire dai social da un momento all’altro. Finalmente ilè L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

gra_loc : RT @Giannaway: Lapidario @CarloRomeo15 questa mattina su #DiBattista a #rassegnastampa @RadioRadicale, parola più parola meno: 'Se uno va i… - M_J_Motta : RT @Giannaway: Lapidario @CarloRomeo15 questa mattina su #DiBattista a #rassegnastampa @RadioRadicale, parola più parola meno: 'Se uno va i… - Gioia_13 : RT @infoitcultura: Amici, LDA sparisce dai social: fan in delirio: «Qualcuno sa dov'è finito?». Cosa è successo - infoitcultura : Amici, LDA sparisce dai social: fan in delirio: «Qualcuno sa dov'è finito?». Cosa è successo - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Amici, LDA sparisce dai social: fan in delirio: «Qualcuno sa dov'è finito?». Cosa è successo -