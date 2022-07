De Luca, crisi ci fa fare figura da disturbati mentali (Di martedì 19 luglio 2022) ”Non ho firmato niente, l’appello l’ho fatto a voce. Se volete vado dal notaio e firmo pure io”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo ai cronisti che chiedevano se avesse firmato l’appello promosso da sindaci e presidenti di Regione in cui si chiede al Presidente del Consiglio Draghi, di proseguire nell’azione di governo. Rispetto alla possibile crisi di governo, De Luca ha affermato: ”Onestamente di questa crisi di governo, prodotta in questi termini, in Europa e nel mondo non ha capito niente nessuno. Il Governo ha avuto la fiducia e il Presidente del Consiglio si dimette. E’ chiaro che facciamo la figura dei disturbati mentali”. crisi che potrebbe avere un impatto sui fondi del Pnrr. ”Abbiamo delle scadenze ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 19 luglio 2022) ”Non ho firmato niente, l’appello l’ho fatto a voce. Se volete vado dal notaio e firmo pure io”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, rispondendo ai cronisti che chiedevano se avesse firmato l’appello promosso da sindaci e presidenti di Regione in cui si chiede al Presidente del Consiglio Draghi, di proseguire nell’azione di governo. Rispetto alla possibiledi governo, Deha affermato: ”Onestamente di questadi governo, prodotta in questi termini, in Europa e nel mondo non ha capito niente nessuno. Il Governo ha avuto la fiducia e il Presidente del Consiglio si dimette. E’ chiaro che facciamo ladei”.che potrebbe avere un impatto sui fondi del Pnrr. ”Abbiamo delle scadenze ...

Pubblicità

adrianomeisss : De Luca (Campania): 'Di questa crisi di governo, in Europa e nel mondo, non ha capito niente nessuno. Il governo ha… - Luca_Gabbi : Prrmo step: spegnere completamente l'illuminazione esterna, la notte è fatta per essere buia!! - infoitcultura : Uomini e Donne, Luca e Soraia smentiscono la crisi ma il Web protesta: ''Ci state prendendo in giro'' - infoitcultura : Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti in crisi? La loro risposta - Novella_2000 : Ora parlano Luca e Soraia! La coppia di UeD rompe il silenzio dopo le voci di crisi (FOTO) -