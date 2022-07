David Rossi, dalla superperizia spunta il filmato di un’altra telecamera e lesioni incompatibili con la caduta (Di martedì 19 luglio 2022) spunta un secondo video di una telecamera che riprendeva l’ingresso della sede di Monte dei Paschi di Siena a Rocca Salimbeni il giorno del decesso del manager della Comunicazione David Rossi, trovato morto nel vicolo adiacente dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio al terzo piano. Lo hanno scoperto i carabinieri, incaricati dalla Commissione d’inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi di fare definitiva chiarezza sulla vicenda che presenta ancora molti punti oscuri, come dimostra la vicenda di questa telecamera. Dunque non fu acquisito un solo video di una telecamera di videosorveglianza relativo alla sera in cui morì Rossi, come finora si è sempre ritenuto, ma in realtà fu ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022)un secondo video di unache riprendeva l’ingresso della sede di Monte dei Paschi di Siena a Rocca Salimbeni il giorno del decesso del manager della Comunicazione, trovato morto nel vicolo adiacente dopo essere precipitatofinestra del suo ufficio al terzo piano. Lo hanno scoperto i carabinieri, incaricatiCommissione d’inchiesta parlamentare sulla morte didi fare definitiva chiarezza sulla vicenda che presenta ancora molti punti oscuri, come dimostra la vicenda di questa. Dunque non fu acquisito un solo video di unadi videosorveglianza relativo alla sera in cui morì, come finora si è sempre ritenuto, ma in realtà fu ...

Pubblicità

borghi_claudio : Ora i RACIS stanno rivelando che è stata trovata sulla chiavetta del video della caduta di David Rossi un altro vid… - borghi_claudio : Le escoriazioni sul braccio di David Rossi. Non compatibili con il meccanismo della caduta. Non compatibili con fer… - borghi_claudio : Il collegio peritale: Se David Rossi fosse stato soccorso subito si sarebbe potuto salvare. Le lesioni non compati… - indacokid : RT @053_Vince: Hanno deciso che David Rossi di MPS si è suicidato nonostante i segni e le ferite incompatibili con la caduta, nella città p… - marisavillani : RT @borghi_claudio: Ora i RACIS stanno rivelando che è stata trovata sulla chiavetta del video della caduta di David Rossi un altro video,… -