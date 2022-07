Concessioni balneari ed appalti truccati, ai domiciliari il sindaco di Terracina, 5 arresti (Di martedì 19 luglio 2022) In manette la sindaca di Terracina Roberta Tintari, eletta tra le fila di Fratelli d'Italia. Ai domiciliari anche due assessori e il presidente del Consiglio comunale. L'arresto è avvenuto a seguito ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 luglio 2022) In manette la sindaca diRoberta Tintari, eletta tra le fila di Fratelli d'Italia. Aianche due assessori e il presidente del Consiglio comunale. L'arresto è avvenuto a seguito ...

drlectar : RT @FPuggini: E poi il problema è Conte e il m5s... Arrestata la sindaca di Terracina Roberta Tintari (FdI), domiciliari per due assessori:… - entropia2009 : RT @antonellocapor2: 'Concessioni balneari, arrestata la sindaca (Fratelli d'Italia) di Terracina'. Ps. Tutela dei monopolisti, difesa ad… - Nury_810 : @tarutac @Corriere Arrestata la sindaca di Terracina Roberta Tintari (FdI), domiciliari per due assessori: si indag… - soni7858 : RT @antonellocapor2: 'Concessioni balneari, arrestata la sindaca (Fratelli d'Italia) di Terracina'. Ps. Tutela dei monopolisti, difesa ad… - micheilucia : RT @FPuggini: E poi il problema è Conte e il m5s... Arrestata la sindaca di Terracina Roberta Tintari (FdI), domiciliari per due assessori:… -