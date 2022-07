Comandante ceceno: “In Ucraina guerra contro LGBT e Anticristo” (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo Apti Alaudinov, Comandante del distaccamento di Ramzan Kadyrov, capo della Repubblica Cecena, la guerra russa in Ucraina è “una crociata contro LGBT e Anticristo“. Così ha dichiarato intervenendo in un programma televisivo della tv di Stato della Federazione Russa, condotto dalla presentatrice Olga Skabeeva. Non è chiaro quanto la guerra sia effettivamente interpretata così dai soldati ceceni, e quanto invece sia un delirio programmato a copione: fatto sta che il ceceno appare abbastanza tassativo nelle sue dichiarazioni. Aggiunge inoltre di essere “grato che Putin rimanga quella persona che aderisce ai valori e che questa Nazione percorra il sentiero tracciato dal Signore”. L’uomo forte di Kadyrov manda avanti la propaganda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo Apti Alaudinov,del distaccamento di Ramzan Kadyrov, capo della Repubblica Cecena, larussa inè “una crociata“. Così ha dichiarato intervenendo in un programma televisivo della tv di Stato della Federazione Russa, condotto dalla presentatrice Olga Skabeeva. Non è chiaro quanto lasia effettivamente interpretata così dai soldati ceceni, e quanto invece sia un delirio programmato a copione: fatto sta che ilappare abbastanza tassativo nelle sue dichiarazioni. Aggiunge inoltre di essere “grato che Putin rimanga quella persona che aderisce ai valori e che questa Nazione percorra il sentiero tracciato dal Signore”. L’uomo forte di Kadyrov manda avanti la propaganda ...

