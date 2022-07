Australia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2021: in cinque anni più di 100 specie di mammiferi dichiarate estinte (Di martedì 19 luglio 2022) Il nuovo ministro dell’Ambiente Australiano Tanya Plibersek, lo ha definito “scioccante”. Lo scorso martedì è Stato pubblicato il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2021, un’analisi condotta ogni cinque anni dal governo laburista Australiano e che ha fatto una fotografia della situazione ambientale del Paese. Quello del 2021 era Stato ricevuto dal precedente governo di coalizione ma non era Stato pubblicato, in vista della tornata elettorale del 2022, perché avrebbe potuto gettare ombre sull’operato dell’esecutivo. Una sorta di insabbiamento, insomma. Il Rapporto in effetti è impietoso e parla di più di 100 specie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Il nuovo ministrono Tanya Plibersek, lo ha definito “scioccante”. Lo scorso martedì èpubblicato il, un’analisi condotta ognidal governo laburistano e che ha fatto una fotografia della situazione ambientale del Paese. Quello deleraricevuto dal precedente governo di coalizione ma non erapubblicato, in vista della tornata elettorale del 2022, perché avrebbe potuto gettare ombre sull’operato dell’esecutivo. Una sorta di insabbiamento, insomma. Ilin effetti è impietoso e parla di più di 100di ...

