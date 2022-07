Atletica, Filippo Tortu vince la batteria ai Mondiali! Il Campione Olimpico brilla sui 200 e vola in semifinale con 20.18 (Di martedì 19 luglio 2022) Filippo Tortu ha convinto nelle batterie dei 200 metri ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 ha sfoderato una prestazione stupenda sul mezzo giro di pista, vincendo la sua serie in maniera autorevole con il buon tempo di 20.18 (1,0 m/s di vento a favore). Abbiamo assistito alla miglior versione del velocista lombardo su questa distanza, ha convinto ancora di più rispetto al personale di 20.11 siglato lo scorso anno a Nairobi (a 1900 metri di altitudine) e al 20.15 di un paio di settimane fa ai 1000 metri s.l.m. di La Chaux-de-Fonds. La corsa del 24enne è stata di assoluto spessore tecnico: buona uscita dai blocchi di partenza, nei primi cinquanta metri si contiene, poi si destreggia brillantemente in curva e apre il gas sul rettilineo, ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022)ha convinto nelle batterie dei 200 metri ai Mondiali 2022 dileggera. Ildella 4×100 ha sfoderato una prestazione stupenda sul mezzo giro di pista,ndo la sua serie in maniera autorevole con il buon tempo di 20.18 (1,0 m/s di vento a favore). Abbiamo assistito alla miglior versione del velocista lombardo su questa distanza, ha convinto ancora di più rispetto al personale di 20.11 siglato lo scorso anno a Nairobi (a 1900 metri di altitudine) e al 20.15 di un paio di settimane fa ai 1000 metri s.l.m. di La Chaux-de-Fonds. La corsa del 24enne è stata di assoluto spessore tecnico: buona uscita dai blocchi di partenza, nei primi cinquanta metri si contiene, poi si destreggiantemente in curva e apre il gas sul rettilineo, ...

