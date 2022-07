Amici | Celentano e Peparini si scatenano insieme al karaoke | pace fatta?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 19 luglio 2022) Alessandrone aveva parlato in un'intervista: anche se nella scuola disi confrontano spesso in maniera accesa sui rispettivi allievi, arrivando ad aspri scontri, nella realtà tra i professori del talent di Maria De Filippi c'è un clima di cordialità e rispetto. E la prova è che l'altra sera, in un locale sul lago di Garda, lei e la collega Veronicasi sono letteralmente scatenate al, mostrandosi complici e affiatate come delle ottime amiche. Il video che le ritrae ha immediatamente fatto il giro del web e dei social e mostra Alessandrae Veronicacimentarsi prima con la canzone "Gloria" di Umberto Tozzi e poi su "Quello che le donne non dicono" di Fiorella Mannoia.