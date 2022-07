WWE: Scontro tra due Superstar di NXT dopo SmackDown, indizio di un prossimo call-up? (Di lunedì 18 luglio 2022) NXT con il passaggio ad NXT 2.0 è tornato ad essere un roster di sviluppo a tutti gli effetti, con la speranza per la WWE di poter costruire i main eventer del futuro e tanti sono i giovani talenti che si stanno affermando nello show colorato. Da un po’ di tempo si parla di un possibile passaggio nel main roster per due di loro, Solo Sikoa e Von Wagner che è già apparso a SmackDown tempo fa. Si picchiano da una settimana? Sul profilo Twitter ufficiale di NXT è stata postata una foto che ritrae Solo Sikoa e Von Wagner mentre si azzuffano in un parcheggio, nel post viene detto che la foto è stata scattata dopo SmackDown e che questo martedì ci sarà la resa dei conti tra i due. La settimana scorsa i due si sono affrontati 1vs1, ma il match è terminato in doppio count-out dopo che l’azione si è spostata fuori ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 18 luglio 2022) NXT con il passaggio ad NXT 2.0 è tornato ad essere un roster di sviluppo a tutti gli effetti, con la speranza per la WWE di poter costruire i main eventer del futuro e tanti sono i giovani talenti che si stanno affermando nello show colorato. Da un po’ di tempo si parla di un possibile passaggio nel main roster per due di loro, Solo Sikoa e Von Wagner che è già apparso atempo fa. Si picchiano da una settimana? Sul profilo Twitter ufficiale di NXT è stata postata una foto che ritrae Solo Sikoa e Von Wagner mentre si azzuffano in un parcheggio, nel post viene detto che la foto è stata scattatae che questo martedì ci sarà la resa dei conti tra i due. La settimana scorsa i due si sono affrontati 1vs1, ma il match è terminato in doppio count-outche l’azione si è spostata fuori ...

