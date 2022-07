Surf | Corona Open J-Bay 2022 | i sigilli di Ethan Ewing e di Tatiana Weston-Webb

(Di lunedì 18 luglio 2022) La nona tappa del Championship Tour diè andata definitivamente in archivio. La settimana di gare della tavola ha avuto per teatro ilJ-Bay, a Eastern Cape. Le onde sudafricane hanno dato modo aiisti al via di mettere in mostra il proprio talento e lo spettacolo è stato di altissimo livello. Nella prova maschile è arrivata la prima affermazione stagionale per il 23enne. Dopo aver accarezzato la vittoria all’Hurley Pro Sunset Beach (terzo) e al Rip Curl Pro Bells Beach (terzo), l’occasione giusta è stata questa dell’appuntamento nove del Tour. Una magnifica sfida quella dell’atto conclusivo, con il connazionale Jack Robinson, vincitore in questodel Margaret River Pro e del Quiksilver Pro G-Land. Sono stati pochi decimi di punto a ...

Pubblicità

Rai Sport

È dotato di oltre 150 modalità sportive - tra cui triathlon, caccia, pesca, golf e- e ha un ... Ha unarotante 3D tattile che ricordalo stile di un orologio tradizionale e permette all'...... lady Davina, che non ha mai amato la pompa e le luci della ribalta, non rappresenta la, ... Lui aveva deciso di andare in giro per il mondo portandosi dietro solo il, lei era in vacanza ... Surf: Corona Open Mexico, Fioravanti conquista la semifinale La nona tappa del Championship Tour di surf è andata definitivamente in archivio. La settimana di gare della tavola ha avuto per teatro il Corona Open J-Bay, a Eastern Cape. Le onde sudafricane hanno ...Un total de 160 nadadores, con edades comprendidas entre los 18 y 64 años de 12 comunidades autónomas, Portugal y Francia participarán el próximo 10 de septiembre en ...