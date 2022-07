Succederà all’esterno dell’albergo | coinvolti tutti i calciatori

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 18 luglio 2022) È quasi giunto al termine il ritiro estivo precampionato del Napoli a Dimaro. Per l’undicesimo anno di fila (record tra le squadre di Serie A), la splendida località di Dimaro Folgarida, ai piedi delle maestose Dolomiti di Brenta, ha ospitato il Napoli dall’8 al 19 luglio. Gli azzurri allenati da mister Luciano Spalletti, da diversi anni alloggiano presso un noto hotel del caratteristico borgo. Oggi infatti, al termine dell’allenamento, verrà scattata come da rito all’hotel Rosatti, la classica foto di fine ritiro. Saranno presenti nella fotodella prima squadra e lo staff tecnico di mister Spalletti. Napoli Rrahamani Zielinski (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) La caratteristica di questa abitudine ormai più che decennale, è quella di poter vedere poi la foto scattata nei luoghi più suggestivi di Dimaro, nei ...