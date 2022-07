Paola Turci e Francesca Pascale a Ballando con le stelle? La proposta di Milly Carlucci

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 18 luglio 2022), intervistata per Il Messaggero, svela il suo sogno nel cassetto: averecon le, almeno come ospiti. La 17esima edizione del talent show di Rai1 partirà l’8 ottobre e, proprio in queste settimane, si sta delineando il cast.con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.