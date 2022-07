Napoli, Giuntoli: "Dybala? Non era per noi, Osimhen-Bayern? Non mi risulta. Su Politano e Mertens...'' (Di lunedì 18 luglio 2022) Giuntoli: "Dybala? Non era per noi, Osimhen-Bayern? Non mi risulta, Politano mai in discussione, Mertens? Discorso a parte gestito da De Laurentiis" Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al teatro di Dimaro. Queste le sue parole: "Kim? E' un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri. Abbiamo anche altre situazioni, cercate di capire, poi prenderemo altre informazioni per affondare. -afferma Giuntoli - Sono sempre fiducioso. Dybala? Ci abbiamo parlato, era un'opportunità, probabilmente ha capito che non era per noi. Koulibaly era incedibile? Certo, ho fatto un'omissione perche' ci aveva detto che non voleva restare, per un mese di fila siamo stati a parlargli ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 18 luglio 2022): "? Non era per noi,? Non mimai in discussione,? Discorso a parte gestito da De Laurentiis" Cristiano, d.s. del, ha parlato in conferenza stampa al teatro di Dimaro. Queste le sue parole: "Kim? E' un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri. Abbiamo anche altre situazioni, cercate di capire, poi prenderemo altre informazioni per affondare. -afferma- Sono sempre fiducioso.? Ci abbiamo parlato, era un'opportunità, probabilmente ha capito che non era per noi. Koulibaly era incedibile? Certo, ho fatto un'omissione perche' ci aveva detto che non voleva restare, per un mese di fila siamo stati a parlargli ...

