Jennifer Lopez si sposa con Ben Affleck e cambia abito due volte (Di lunedì 18 luglio 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente marito e moglie. La cerimonia si è svolta a Las Vegas e, per l'occasione, la cantante ha proposto due cambi d'abito. Dopo settimane di speculazioni, il grande giorno è finalmente arrivato. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno pronunciato il tanto atteso "sì", organizzando una cerimonia a Las Vegas. E, per l'occasione, la popstar si è concessa un doppio cambio d'abito prontamente mostrato sui social dal suo team beauty. La coppia che ha infiammato il gossip dell'ultimo anno aveva già mandato i fan in un brodo di giuggiole quando è stato annunciato il fidanzamento ufficiale. E, da quel momento, in molti hanno ipotizzato che i due avessero organizzato una cerimonia segretissima.

