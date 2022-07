Il linguista Luca Serianni travolto da un auto sulle strisce: è in coma e lotta tra la vita e la morte (Di lunedì 18 luglio 2022) Il linguista Luca Serianni, che una donna di 52anni ha travolto con la sua auto mentre attraversava la strada rigorosamente sulle strisce pedonali una strada di Ostia, lotta tra la vita e la morte. E ironia della sorte, non ci sono parole per descrivere la portata di choc e di dispiacere che la notizia delle sue gravissime condizioni di salute che arriva dal San Camillo di Roma – dove il professore è stato trasportato dopo un primo ricovero all’Ospedale Grassi del litorale laziale – ci ha provocato. Grave incidente a Ostia: il linguista Luca Serianni travolto da un auto sulle strisce Apprensione. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Il, che una donna di 52anni hacon la suamentre attraversava la strada rigorosamentepedonali una strada di Ostia,tra lae la. E ironia della sorte, non ci sono parole per descrivere la portata di choc e di dispiacere che la notizia delle sue gravissime condizioni di salute che arriva dal San Camillo di Roma – dove il professore è stato trasportato dopo un primo ricovero all’Ospedale Grassi del litorale laziale – ci ha provocato. Grave incidente a Ostia: ilda unApprensione. ...

