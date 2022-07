' Giani venga qui da noi e ci spieghi bene le cose' - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

L'ufficialità della visita nella città del Tufo del presidente della Regione fa seguito all' incontro che il presidenteha avuto giorni fa a Firenze con il sindaco di Pitigliano Gentili e alle ...Già, perché quest'opera non prevedefatta nemmeno la VIA (valutazione di impatto ambientale), ... Era presente al consiglio aperto anche l'ineffabile Presidente regionale Eugenio, adesso ..."Il punto centrale è uno: riaprire il reparto di medicina, e farlo in fretta". A ribadirlo è il primo cittadino di Pitigliano, Giovanni Gentili (foto sotto) che martedì 26, insieme ai sindaci di Manci ...Misericordie, Pubbliche assistenze, Croce Rossa, che assicurano la gran parte del trasporto sanitario in Italia messe in crisi dai crescenti aumenti di energia e carburanti, mentre i rimborsi regional ...