De Ligt Bayern | rilancio decisivo dei bavaresi | ora tutto su Bremer

DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - DiMarzio : . @juventusfc, accordo verbale con il @FCBayern per #DeLigt: tutti i dettagli dell'operazione - DiMarzio : .@juventusfc: il @FCBayern vuole chiudere subito l’operazione #DeLigt #calciomercato - CalcioNews24 : Il #Bayern rilancia per #DeLigt e incassa il sì, #Juve ora su #Bremer ?? - saimirgrishaj85 : RT @FabDellaValle: Con #De Ligt a un passo dal #Bayern, la #Juve sfida l’#Inter per #Bremer: offerta più alta al giocatore e 35+5 per il #T… -

A proposito di difensori in procinto di lasciare la nostra Serie A: fatta per il passaggio di Matthijs Dedalla Juventus alMonaco, che ha alzato a 80 milioni l'offerta per portare in ...LA JUVE RILANCIA - Il problema per l'Inter è che con la cessione ormai chiusa di DealMonaco (mentre l'Inter non ha ancora ceduto Skriniar) la Juventus ha più margine per rilanciare per ...L'amministratore delegato del Bayern Monaco ha confermato di aver trovato l'accordo con il Barcellona per la cessione di Lewandowski Ormai è questione di tempo per il passaggio di Robert Lewandowski a ...Pau Torres Juve, problemi nell'affare che porterebbe lo spagnolo in bianconero: c'è una richiesta che non è piaciuta ...