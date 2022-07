Con scooter in area vietata a veicoli, aggrediscono la Polizia (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A bordo di una bici elettrica e di uno scooter hanno chiesto ad agenti di Polizia di poter accedere ad un area vietata ai veicoli a motore e quando gli è stato detto che non era possibile li hanno aggrediti. E’ accaduto ieri pomeriggio, a Napoli, nel corso di controlli interforze nella zona di Marechiaro, presso le spiagge e gli scogli di Mergellina e, in particolare, all’imbocco della Ztl temporanea di via Ferdinando Russo. I controlli sono stati messi in atto dagli agenti del Commissariato Posillipo, dai militari dell’Arma dei Carabinieri e dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli. Durante l’attività i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo e una donna, l’uno a bordo di una bici elettrica e l’altra di uno scooter. Al diniego degli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A bordo di una bici elettrica e di unohanno chiesto ad agenti didi poter accedere ad unaia motore e quando gli è stato detto che non era possibile li hanno aggrediti. E’ accaduto ieri pomeriggio, a Napoli, nel corso di controlli interforze nella zona di Marechiaro, presso le spiagge e gli scogli di Mergellina e, in particolare, all’imbocco della Ztl temporanea di via Ferdinando Russo. I controlli sono stati messi in atto dagli agenti del Commissariato Posillipo, dai militari dell’Arma dei Carabinieri e dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli. Durante l’attività i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo e una donna, l’uno a bordo di una bici elettrica e l’altra di uno. Al diniego degli ...

Pubblicità

i_insolente : @LegaSalvini Certo come no!Voli di stato,giretti con acqua scooter della polizia,varie querele,pietose scene di una… - scramentu : @stebaraz @poliziadistato Ma non diciamo cagate, a 15 anni mi hanno fermato, perquisito e fatto smontare mezzo scoo… - Emmaggemma7 : Qualcuno può spiegarmi perché le persone con 40 gradi all’ombra vanno con lo scooter indossando pantaloni lunghi, giacca e mascherina? - infoitinterno : Angri, rider muore mentre fa l’ultima consegna. Con lo scooter si schianta contro auto con tre giovani a bordo - giglionews : La nostra webcam sugli ormeggi di Giglio Porto, in collaborazione con “Giragiglio noleggio barche e scooter”… -