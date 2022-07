Camossi: “Jacobs una meteora? Metterà ancora dietro tanta gente” (Di lunedì 18 luglio 2022) A poche ore dalla rinuncia di Marcell Jacobs a proseguire la gara nei 100 metri ai Mondiali di atletica a Eugene (che vedono protagonisti i suoi compagni azzurri della Nazionale in queste ore), a causa di una contrattura alla gamba, parla ancora il suo coach Paolo Camossi. Il tecnico lo fa con l’Ansa e dichiara: “Marcell tornerà a mettere dietro tanta gente”. Lo fa rispondendo a chi, statunitensi e altri osservatori internazionali, stanno sostenendo che il suo doppio oro olimpico nei 100 e in staffetta alle Olimpiadi, sia stato un caso e che lui sia solo una meteora. “Jacobs oramai è una realtà’ dello sprint mondiale. La finale di Eugene dice che con lui in pista non ci sarebbe stata la tripletta Usa. Siamo ottimisti per gli Europei, abbiamo un mese ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 luglio 2022) A poche ore dalla rinuncia di Marcella proseguire la gara nei 100 metri ai Mondiali di atletica a Eugene (che vedono protagonisti i suoi compagni azzurri della Nazionale in queste ore), a causa di una contrattura alla gamba, parlail suo coach Paolo. Il tecnico lo fa con l’Ansa e dichiara: “Marcell tornerà a mettere”. Lo fa rispondendo a chi, statunitensi e altri osservatori internazionali, stanno sostenendo che il suo doppio oro olimpico nei 100 e in staffetta alle Olimpiadi, sia stato un caso e che lui sia solo una. “oramai è una realtà’ dello sprint mondiale. La finale di Eugene dice che con lui in pista non ci sarebbe stata la tripletta Usa. Siamo ottimisti per gli Europei, abbiamo un mese ...

