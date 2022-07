Borsa: Europa si rafforza, bene futures Usa, Milano +0,7% (Di lunedì 18 luglio 2022) Si rafforzano le principali borse europee dopo un avvio di seduta positivo. In rialzo di quasi un punto percentuale i futures Usa, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Sino le principali borse europee dopo un avvio di seduta positivo. In rialzo di quasi un punto percentuale iUsa, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a ...

