ATP Amburgo 2022 | Karen Khachanov e Alejandro Davidovich Fokina al secondo turno

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 luglio 2022) Giornata di primoandata in archivio nell’ATP500 di(Germania). Sulla terra rossa tedesca le buone notizie in casa italiana sono arrivate da Lorenzo Musetti, capace di imporsi contro il serbo Dusan Lajovic per 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3, annullando anche palle match. Un successo importante per il toscano. Vittorie per il russoe per lo spagnolo. Il n.26 del ranking ha sconfitto per 6-3 3-6 7-6 (2) il tedesco Jan Lennard Struff (n.122 del mondo). Una sfida equilibrata decisa al tie-break del terzo e favorevole al russo., quindi, attende il vincente della sfida tra Fabio Fognini e Aljaz Bedene. In due set ha ottenuto il successo: 6-4 6-4 per ...