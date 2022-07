Arriva la conferma ufficiale: Chanel sarà la prima ospite di Mi Casa Es Tu Casa (Di lunedì 18 luglio 2022) Cristiano Malgioglio è famoso per i suoi commenti pungenti e ironici. Solitamente, dice sempre quello che pensa, anche a costo di risultare poco accomodante. Durante l’Eurovision Song Contest, le sue parole nei riguardi di Chanel Terrero Martinez aveva fatto molto discutere. Anche la cantante si era detta offesa per l’accaduto. Essere definita la “Jennifer Lopez del discount”, infatti, l’aveva profondamente mortificata. Il cantante, resosi conto dell’errore commesso, provò subito a rimediare con un mazzo di fiori e delle scuse formali. La conferma della partecipazione dell’artista cubana a Mi Casa Es Tu Casa non fa altro che confermare il ritrovato accordo. Potrebbe interessarti: Mi Casa Es Tu ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 18 luglio 2022) Cristiano Malgioglio è famoso per i suoi commenti pungenti e ironici. Solitamente, dice sempre quello che pensa, anche a costo di risultare poco accomodante. Durante l’Eurovision Song Contest, le sue parole nei riguardi diTerrero Martinez aveva fatto molto discutere. Anche la cantante si era detta offesa per l’accaduto. Essere definita la “Jennifer Lopez del discount”, infatti, l’aveva profondamente mortificata. Il cantante, resosi conto dell’errore commesso, provò subito a rimediare con un mazzo di fiori e delle scuse formali. Ladella partecipazione dell’artista cubana a MiEs Tunon fa altro chere il ritrovato accordo. Potrebbe interessarti: MiEs Tu ...

IlContiAndrea : Arriva la conferma da #IlaryBlasi “Con #Totti matrimonio è finito” - Solano_56 : La conferma arriva anche dall’agente Alejandro Camaño: e' fatta per #Villar al #Monza @ASRomaPress - tuttopuntotv : Arriva la conferma ufficiale: Chanel sarà la prima ospite di Mi Casa Es Tu Casa #CristianoMalgioglio… - FrancescoRoma__ : Arriva la conferma da parte di #NoemiBocchi: 'Francesco è in viaggio per il Portogallo; consegnerà la 10 a #Dybala'… - IlgiallorossoIt : Alle 2 di notte la decisione del giocatore. Oggi Pinto chiude l’operazione 08.23 – Arriva la conferma di Gianluca… -