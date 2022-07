Anguria: non buttare mai via le bucce, ti servono (Di lunedì 18 luglio 2022) Vediamo insieme a che cosa possono esserci utili le bucce della nostra amata Anguria che tutti noi buttiamo, ma non dobbiamo farlo! Oggi vi vogliamo mostrare una ricetta particolare perchè usiamo, si il frutto di stagione per eccellenza, ovvero l’Anguria, ma ci serve quello che normalmente buttiamo, ovvero le bucce. Ma cosa ci possiamo fare? L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 18 luglio 2022) Vediamo insieme a che cosa possono esserci utili ledella nostra amatache tutti noi buttiamo, ma non dobbiamo farlo! Oggi vi vogliamo mostrare una ricetta particolare perchè usiamo, si il frutto di stagione per eccellenza, ovvero l’, ma ci serve quello che normalmente buttiamo, ovvero le. Ma cosa ci possiamo fare? L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

sottonaswag : OOOO QUESTA È ANGURIA NON È ACQUA - garysgotjams : Oggi è probabile che muoia per il caldo, mi lasciate qualche anguria qui sotto? ? Ah non funziona così? - darrensbean : ohhh? questa non è anguria è acqua - sonounsupercla1 : non puoi togliere i noccioli dall'anguria - itsxandree : @whocaresbouta Ma le si è bloccata l’anguria intera in gola non stavo capendo -