A Google è arrivata una multa da 387 milioni di dollari dalla Russia (Di lunedì 18 luglio 2022) Google, secondo l'agenzia di stampa Interfax, è stato multato di 21,8 miliardi di rubli (387 milioni di dollari) da un tribunale russo per la ripetuta mancata rimozione di contenuti che Mosca considera illegali. A riferirlo è Reuters. La Russia si è opposta da tempo alla distribuzione di contenuti da parte di piattaforme tecnologiche straniere che non rispettano le sue restrizioni. Con la guerra in Ucraina, la battaglia del Cremlino contro le piattaforme che non rispettano le regole del Paese si è fatta ancora più intensa.

