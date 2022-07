Tragedia ad Anzio | lite finisce a coltellate | morto un ragazzo

(Di domenica 17 luglio 2022) Unanata per futili motivi che si è trasformata in. Stavano discutendo animatamente all’esterno di un locale quando dalle parole — seppur grosse e pesanti — si è passati ai fatti. Uno dei litiganti ha infatti estratto un coltello e ferito all’addome il ‘rivale’ che è poi deceduto. Leggi anche: Movida violenta a Roma e sul litorale: risse (anche tra minorenni) e raffica di locali chiusi. Ecco tutti i controlli Accoltella una seguito di una: i fatti Siamo ad, nota cittadina del litorale romano. Una notte di movida violenta quella appena trascorsa. I fatti sono avvenuti questa notte poco dopo le due di fronte al locale Bodeguita, sulla riviera Mallozzi. Qui a seguito di un’animata discussione unitaliano di 25 anni è stato accoltellato, morendo ...

Pubblicità

Il Caffè.tv

questa notte ad. Poco dopo le due, al culmine di una lite, una persona ha accoltellato a morte un ragazzo di appena 25 ...Il secondo corso, denominato emblematicamente "", sempre in onore all'impiego operativo del "Barbarigo", prese il via l'8 Settembre 1944 - nel primo annuale delladella resa ... Omicidio nei luoghi della Movida, 25enne accoltellato a morte ad Anzio Pessimo episodio ieri sera, alle 23 circa, quando quattro persone hanno aggredito un ragazzo sulla Riviera Mallozzi ad Anzio.Una discussione nata per futili motivi che si è trasformata in tragedia. Stavano discutendo animatamente all’esterno di un locale quando dalle parole — seppur grosse e pesanti — si è passati ai fatti.