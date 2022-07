Torino | modificato programma amichevoli estive del mese di luglio

Leggi su sportface

(Di domenica 17 luglio 2022) Ilha reso note due modifiche per quanto riguarda ildelledi questodi. Nella giornata di sabato 23, i granata sfideranno i campioni di Turchia del Trabzonspor e non gli arabi dell’Al Wahda, come originariamente previsto. Si giocherà allo Sportstadion Langau di Kitzbuhel con fischio d’inizio alle ore 18:00. Confermato invece il test contro i francesi del Nizza di sabato 30. In questo caso il cambiamento si riferisce all’orario, che non è più alle 17:00 ma spostato in avanti di due ore (19:00). SportFace.