Paura ad Anzio | lite finisce a coltellate | morto un ragazzo

(Di domenica 17 luglio 2022) Una discussione nata per futili motivi che si è trasformata in tragedia. Stavano discutendo animatamente all’esterno di un locale quando dalle parole — seppur grosse e pesanti — si è passati ai fatti. Uno dei litiganti ha infatti estratto un coltello e ferito all’addome il ‘rivale’ che è poi deceduto. Leggi anche: Movida violenta a Roma e sul litorale: risse (anche tra minorenni) e raffica di locali chiusi. Ecco tutti i controlli Accoltella una seguito di una: i fatti Siamo ad, nota cittadina del litorale romano. I fatti sono avvenuti questa notte poco dopo le due a seguito di una violentatra due ragazzi. Ma non solo. Oltre alle su Il Corriere della Città.

Il Corriere della Città

