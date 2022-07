LIVE Superbike | GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA | Razgatl?o?lu si conferma al top | secondo posto per Rea

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 Sestoper Michael Ruben Rinaldi. Il centauro italiano si è classificato alle spalle di Alex Lowes che nell’ultimo passaggio ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver tentato in tutti i modi di infilare Scott Redding. Ottava piazza per Andrea Locatelli, 12ma per Axel Bassani. 12.18 La classifica finale della superpole race del GP di: 1 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’28.356 1’26.767 264 266 2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1.089 +1.089 1’27.677 1’26.876 269 272 3 45 REDDING Scott BMW M1000RR 3.889 +2.800 1’27.780 1’27.355 266 270 4 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 4.970 +1.081 1’28.251 1’27.367 277 280 5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.244 +0.274 1’28.753 1’27.313 270 2756 21 RINALDI Michael Ruben Ducati ...