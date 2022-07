Lino Banfi | arriva la confessione sulla moglie

(Di domenica 17 luglio 2022)è riuscito a far commuovere tutta l’Italia e anche suaLucia. Nelle ultime ore ha rivelato alcuni dettagli inaspettatisua vita privata. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.è sicuramente uno degli attori comici più amati di sempre, in questi anni l’abbiamo visto rimboccarsi le maniche con nuovi interessanti L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

moliseweb : Termoli: l'attore Lino Banfi in vacanza qualche giorno sulla costa molisana - inarteziogio : @tuttoepolitica 1, spero che per te valga l'eccezione 2, ma mo vorresti dire che Lino Banfi è brutto? ?? - friderich23 : @gwaeldellafossa Mezzo citando Lino Banfi: 'belli siamo belli quando uno diventa campione d'Italia all'improvviso diventa più bello' - eppesuigoisorb1 : Mio nonno che guarda una commedia erotica di Lino Banfi. - infoitcultura : Lino Banfi è guarito dal covid: 'L'ho sconfitto e sto benissimo' -

Ascolta questo articolo In vacanza a Termoli per alcuni giorni,si è lasciato andare ad una dichiarazione inattesa in cui ha voluto chiarire finalmente la sua situazione personale. L'attore pugliese è ancora molto amato da tutti, perciò le voci che sono ...Nada Ovcina ha ringraziato pubblicamente:, Maurizio Costanzo, Pippo Franco, Martufello, Sandro Giacobbe e Paola Delli Colli , conduttrice dell'emittente romana di cui Gianni a volte era ...Il noto attore ha voluto mettere a tacere alcune voci particolarmente spiacevoli che giravano sul suo conto. L'annuncio improvviso ha spiazzato tutti: ecco qual è la verità.Agli inizi degli anni 70 era il reuccio delle kermesse canore si considerava “uno scugnizzo difettato” incapace di sputare contro chi lo bullizzava per strada. Figlio d’arte ha cantato l’amore romanti ...