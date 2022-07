Grande Fratello, un vero e proprio dramma privato: l’ex gieffina è in difficoltà (Di domenica 17 luglio 2022) Non è un buon momento per l’ex concorrente del Grande Fratello: in un’intervista ha parlato del dramma privato che sta vivendo. Aveva colpito tutti con la confessione di qualche settimana fa tramite il suo profilo Instagram: l’ex concorrente del Grande Fratello aveva postato un video in cui esprimeva il proprio malessere per la difficile fase L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 17 luglio 2022) Non è un buon momento perconcorrente del: in un’intervista ha parlato delche sta vivendo. Aveva colpito tutti con la confessione di qualche settimana fa tramite il suo profilo Instagram:concorrente delaveva postato un video in cui esprimeva ilmalessere per la difficile fase L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Voi direte ma com’è possibile? Cioè se sono degli ads (pubblicità) perchè dovrebbero essere “resi pubblici” sono g… - lucy79178521 : RT @bc270345: La Repubblica in mano ad una pescivendola (Taverna), un ex grande fratello (Casalino), uno pseudo comico folle (Grillo) ed un… - DanieleMondell4 : RT @bc270345: La Repubblica in mano ad una pescivendola (Taverna), un ex grande fratello (Casalino), uno pseudo comico folle (Grillo) ed un… - Alberto63Al : RT @bc270345: La Repubblica in mano ad una pescivendola (Taverna), un ex grande fratello (Casalino), uno pseudo comico folle (Grillo) ed un… - franz6200 : RT @bc270345: La Repubblica in mano ad una pescivendola (Taverna), un ex grande fratello (Casalino), uno pseudo comico folle (Grillo) ed un… -