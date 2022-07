Fedez, la figlia Vittoria dice «papà» per la prima volta in diretta social (Di domenica 17 luglio 2022) Vittoria Lucia Ferragni, secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez ha detto per la prima volta la parola «papà». Sembrava ormai una missione impossibile per il rapper: i suoi tentativi di insegnare alla piccola la tanto attesa parola erano stati oggetto di sketch e video social esilaranti negli ultimi mesi. Vittoria Lucia Ferragni dice per la prima volta «papà» Ogni volta che Fedez le diceva «come si dice “papà”?, la piccola Vittoria rispondeva “mamma” e poi rideva. Ma oggi durante la colazione Fedez stava riprendendo per una diretta ed ecco che la magia si è compiuta: ... Leggi su blog.libero (Di domenica 17 luglio 2022)Lucia Ferragni, secondogenita di Chiara Ferragni eha detto per lala parola «». Sembrava ormai una missione impossibile per il rapper: i suoi tentativi di insegnare alla piccola la tanto attesa parola erano stati oggetto di sketch e videoesilaranti negli ultimi mesi.Lucia Ferragniper la» Ognicheleva «come si”?, la piccolarispondeva “mamma” e poi rideva. Ma oggi durante la colazionestava riprendendo per unaed ecco che la magia si è compiuta: ...

Pubblicità

aspesi_marco : i problemi principali dell’italia si denotano dal fatto che la gente aspetti con più ansia che la figlia di fedez d… - PorcodelMolente : Fedez, la figlia Vittoria dice «papà» per la prima volta in diretta social - costa_lucry : #fedez in tendenza perché la figlia ha semplicemente detto “papà”. ancora una volta un esempio di come siamo vittim… - Belzebu6663 : #UltimaOra #Boldrini scomunica i #ferragnez : la figlia dice ' papà' per la prima volta in diretta social, Laura… - Texosexxo : Wow la figlia di Fedez ha detto papà per la prima volta e lui si è emozionato ma che cazzo me ne frega -