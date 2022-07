Draghi? Non proprio: il sondaggio che svela il nome del prossimo premier, chi è in testa (Di domenica 17 luglio 2022) Palazzo Chigi pronto per Giorgia Meloni. Un sondaggio realizzato da Termometro Politico nel bel mezzo di una crisi di governo, tra il 12 e il 14 luglio, ribalta il quadro politico. Sì, perché alla domanda: "Chi vorrebbe come presidente del Consiglio nel 2023 dopo le prossime elezioni?", il 24,1 per cento fa il nome della leader di Fratelli d'Italia. Segue poi, con il 22,5, Mario Draghi, Giuseppe Conte (14,7), Matteo Salvini (9,3) ed Enrico Letta con l'8 per cento. Il restante 17,8 conferma che il premier che vorrebbero non è nessuno di questi. Ma quello sul prossimo inquilino di Palazzo Chigi non è l'unico dato che emerge dalla rilevazione. I numeri sono dalla parte del Partito democratico quando si parla di Ius scholae e legalizzazione della cannabis. Sulla prima i sì sono il 51,5 per cento. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Palazzo Chigi pronto per Giorgia Meloni. Unrealizzato da Termometro Politico nel bel mezzo di una crisi di governo, tra il 12 e il 14 luglio, ribalta il quadro politico. Sì, perché alla domanda: "Chi vorrebbe come presidente del Consiglio nel 2023 dopo le prossime elezioni?", il 24,1 per cento fa ildella leader di Fratelli d'Italia. Segue poi, con il 22,5, Mario, Giuseppe Conte (14,7), Matteo Salvini (9,3) ed Enrico Letta con l'8 per cento. Il restante 17,8 conferma che ilche vorrebbero non è nessuno di questi. Ma quello sulinquilino di Palazzo Chigi non è l'unico dato che emerge dalla rilevazione. I numeri sono dalla parte del Partito democratico quando si parla di Ius scholae e legalizzazione della cannabis. Sulla prima i sì sono il 51,5 per cento. ...

