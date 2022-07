Bremer conteso tra Inter e Juve: quanto potrebbe guadagnare (Di domenica 17 luglio 2022) Il derby d’Italia è pronto per essere giocato ancor prima del 6 novembre, data della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il duello, infatti, potrebbe andare in scena già in sede di mercato, con i nerazzurri e i bianconeri pronti a contendersi Gleison Bremer, il difensore classe 1997 del Torino che piace tanto alla due compagini. I granata vogliono 40 milioni, ma dall’Inter e dalla Juventus non mancano i tentativi per trovare lo sconto sul prezzo del cartellino. Bremer, tra Inter e Juventus Il brasiliano, reduce da una stagione super con la maglia del Torino, è il nome caldo del calciomercato estivo in Italia (qui vi abbiamo parlato delle squadre che hanno speso di più nelle scorse sessioni). In un primo momento sembrava essere promesso sposo ... Leggi su quifinanza (Di domenica 17 luglio 2022) Il derby d’Italia è pronto per essere giocato ancor prima del 6 novembre, data della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il duello, infatti,andare in scena già in sede di mercato, con i nerazzurri e i bianconeri pronti a contendersi Gleison, il difensore classe 1997 del Torino che piace tanto alla due compagini. I granata vogliono 40 milioni, ma dall’e dallantus non mancano i tentativi per trovare lo sconto sul prezzo del cartellino., trantus Il brasiliano, reduce da una stagione super con la maglia del Torino, è il nome caldo del calciomercato estivo in Italia (qui vi abbiamo parlato delle squadre che hanno speso di più nelle scorse sessioni). In un primo momento sembrava essere promesso sposo ...

