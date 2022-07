Andrea Camilleri | uno dei romanzieri italiani più prolifici

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 luglio 2022) Il 17 Luglio 2019 morì, scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e docente universitario italiano. Celebre per aver ispirato la celebre serie TV “Il Commissario Montalbano”,ha pubblicato oltre cento opere tradotte in numerose lingue e venduto oltre 10 milioni di copie. Egli è stato anche docente presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, maestro di Luca Zingaretti, futuro “Commissario Montalbano”. : biografia “Può un vero cristianoamare il capitalismo? Perché se è vero che da un lato è stato possibile quantificare le vittime del comunismo, le vittime del capitalismo, invece non vengono quantificate da nessuno”. A.nacque nel 1925 a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Suo padre era un ispettore delle compagnie portuali, ma soprattutto ...