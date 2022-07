A 14 anni Gil Membrado riscrive la storia dell’automobilismo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 17 luglio 2022) A 14Gil debutta al Rally d’Estonia del WRC. Il baby talento spagnolo, grazie ad una particolare regola, partecipa e diventa di fatto il più giovane esordiente di sempre nel mondo del Mondiale Rally.re latutto nel weekend di gara è incredibile, così come la maturità dimostrata nell’intervista su Twitter, dove il ragazzo si dimostra attento e preciso nelle risposte come un pilota di lungo corso. Classe 2008, di Barcellona, partecipa nella gara del 14-17 luglio a bordo della Ford Fiesta Rally4 del team ASRT con al suo fianco il copilota Rogelio Peñate. Si può fare la differenza a 14? La scorsa estate l’avevamo già incontrato sempre come il più giovane esordiente spagnolo al volante di un’auto da rally. Quella volta alla guida di una Peugeot 208 R2 ...