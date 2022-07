Ucraina: intelligence, 'Russia cerca di identificare rotte attraverso cui armi arrivano' (Di sabato 16 luglio 2022) Kiev, 16 lug. (Adnkronos) - "I servizi speciali russi hanno intensificato le loro attività nei paesi dell'Europa orientale e stanno cercando di identificare e tracciare le rotte attraverso le quali vengono fornite armi all'Ucraina". Lo ha scritto su Facebook l'intelligence Ucraina, secondo cui vi sarebbero "agenti del paese occupante" che lavorano a questo scopo. "Al fine di determinare gli schemi di consegna e la quantità di armi che vengono trasferite ai difensori dell'Ucraina dai paesi partner per respingere l'invasione russa - spiega il ministero della Difesa ucraino - gli addetti militari russi nei paesi dell'Unione Europea hanno ricevuto ordine intensificare il reclutamento di agenti di polizia e cittadini ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Kiev, 16 lug. (Adnkronos) - "I servizi speciali russi hanno intensificato le loro attività nei paesi dell'Europa orientale e stannondo die tracciare lele quali vengono forniteall'". Lo ha scritto su Facebook l', secondo cui vi sarebbero "agenti del paese occupante" che lavorano a questo scopo. "Al fine di determinare gli schemi di consegna e la quantità diche vengono trasferite ai difensori dell'dai paesi partner per respingere l'invasione russa - spiega il ministero della Difesa ucraino - gli addetti militari russi nei paesi dell'Unione Europea hanno ricevuto ordine intensificare il reclutamento di agenti di polizia e cittadini ...

