SSC Napoli, ottavo giorno di allenamento: Olivera torna in gruppo (Di sabato 16 luglio 2022) Il Napoli ha svolto la sua seduta di allenamento mattutina a Dimaro Folgarida. Il Napoli continua ad allenarsi tutti i giorni durante la prima tappa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 16 luglio 2022) Ilha svolto la sua seduta dimattutina a Dimaro Folgarida. Ilcontinua ad allenarsi tutti i giorni durante la prima tappa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

