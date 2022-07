Scoperto il motivo per cui gli uomini vivono meno delle donne, ecco l’elemento chiave (Di sabato 16 luglio 2022) Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è ormai un fatto constatato che le donne abbiano una longevità maggiore rispetto agli uomini. Da un’attenta analisi si evince come le donne anziane, pur vivendo di più rispetto agli uomini, sono più soggette a malattie croniche e disabilità. Da un recente studio di un gruppo dell’università statunitense della Virginia, L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 16 luglio 2022) Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è ormai un fatto constatato che leabbiano una longevità maggiore rispetto agli. Da un’attenta analisi si evince come leanziane, pur vivendo di più rispetto agli, sono più soggette a malattie croniche e disabilità. Da un recente studio di un gruppo dell’università statunitense della Virginia, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

maseeandbenj : scoperto tramite mio fratello che mia cugina mi ha nascosto le storie su ig senza motivo okay - 99999ReasonsWhy : - Paolo_ADP10 : @doluccia16 @alessia_smile6 Scoperto adesso che ha bloccato anche me. Nemmeno la conoscevo, ma viste le motivazioni… - MicheleCheie : @chrisdewolle @90ordnasselA @AlfredoPedulla Presente! Pure io ho scoperto di essere stato bloccato senza motivo ?? - cinebasciagoni : @Lara29520783 vedo che siamo in tanti a non aver capito, e avendo scoperto il motivo della storia... che bello essere ignari di tutto ciò ?? -